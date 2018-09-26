В Бразилии госпитализировали кандидата в президенты

26 сентября 2018 05:11 (UTC+04:00)

Третий по популярности кандидат в президенты Бразилии от Демократической рабочей партии Сиру Гомес во вторник госпитализирован из-за ухудшения самочувствия, сообщает РИА Новости.

Как сообщает канал Globo, Гомес почувствовал дискомфорт в области мочевого пузыря и был доставлен в Сирийско-Ливанский госпиталь в Сан-Паулу. В его предвыборном штабе сообщили, что кандидат прошел томографию и останется в больнице несколько часов.

В больнице пока остается и раненный ножом кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару. Он был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нападавшего задержали.

По последним данным Бразильского института общественного мнения и статистики, кандидат от правоцентристской Социально-либеральной партии Болсонару лидирует в опросах граждан с 28% поддержки перед первым туром выборов. На втором месте идет Фернанду Аддад от Партии трудящихся с 22% голосов. На третьей позиции по популярности среди избирателей — Сиру Гомес (11%).

Если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре 7 октября, то 28 октября состоится второй тур голосования, в который выйдут два кандидата, получившие больше всего бюллетеней.

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