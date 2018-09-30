В Японии число отмененных из-за тайфуна "Трами" рейсов превысило 1120

Число отмененных рейсов в Японии в связи с прохождением мощного тайфуна "Трами" превысило 1120, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

По данным Главного метеорологического агентства страны, в настоящее время тайфун "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, находится в 90 километрах к востоку от города Миядзаки на острове Кюсю. Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах - до 60 метров в секунду. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный" и предупреждают о рекордно сильном штормовом ветре, который сопровождает продвижение тайфуна.

Циклон продвигается на северо-восток со скоростью 45 километров в час и, как ожидается, в течение воскресенья пройдет по западным, центральным и восточным районам главного японского острова Хонсю.

Прохождение тайфуна привело к отмене 1 тысячи 126 авиарейсов, соединяющих различные части страны. Приостановлено паромное сообщение. Наблюдаются перебои в движении скоростных поездов и железнодорожного транспорта. Международный аэропорт Кансай в Осаке, пострадавший при тайфуне "Джеби" закрыл две взлетно-посадочные полосы, начиная с 11 часов воскресенья по местному времени до 06.00 понедельника.

Согласно последним данным, в результате шквалистого ветра, вызванного прохождением циклона, пострадали 51 человек. О погибших пока не сообщается.

Ожидается, что за сутки в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 500 миллиметров осадков. В частности, на Кюсю ожидается до 350 миллиметров осадков, в регионе Кинки, где расположены такие крупные города как Осака, Киото, Кобэ, — до 450 миллиметров, а в центральных и западных районах – до 250-300 миллиметров.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 13 метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.

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