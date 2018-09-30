В Японии число пострадавших при тайфуне "Трами" превысило 80 человек

30 сентября 2018 21:41 (UTC+04:00)

Число пострадавших из-за шквалистого ветра, вызванного прохождением мощного тайфуна "Трами" на юге Японии, выросло до 84, еще один человек числится пропавшим без вести, как передает РИА Новости сообщает телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 71 пострадавшем. Поступают сообщения о паводках, перевернутых автомобилях, сорванных крышах домов и поваленных деревьях. Рекомендации или приказ об эвакуации передали более чем 4,3 миллиона человек. Без электроэнергии остаются десятки тысяч домов.

По данным Главного метеорологического агентства страны, тайфун "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, ночью воскресенья обрушился на префектуру Вакаяма на юго-западе главного японского острова Хонсю. Давление в центре тайфуна составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 40 метрам в секунду, при порывах — до 60 метров в секунду. Метеорологи квалифицируют его как "сильный" и предупреждают о сильном штормовом ветре, который сопровождает тайфун.

Циклон продвигается на северо-восток со скоростью 60 километров в час и, как ожидается, к утру понедельника пройдет по центральным, восточным и северо-восточным районам главного японского острова Хонсю и уйдет в сторону Курильских островов. Согласно последним данным, отменено 1126 внутренних авиарейсов. Руководство международного аэропорта Кансай, который пострадал при тайфуне "Джеби", решило приостановить работу двух взлетно-посадочных полос с 11 часов по местному времени (05.00 мск). Полностью отменено движение скоростных поездов "синкансэн" между Токио и западными и юго-западными регионами. Приостановлено движение рейсовых автобусов и паромного сообщения. Наблюдаются перебои в работе метро и пригородных поездов.

Ожидается, что за сутки в зоне тайфуна может выпасть до 500 миллиметров осадков. В частности, на Кюсю ожидается до 350 миллиметров осадков, в регионе Кинки, где расположены такие крупные города, как Осака, Киото, Кобэ — до 450 миллиметров, а в центральных и западных районах – до 250-300 миллиметров.

Специалисты предупреждают о волнах высотой до 13 метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.

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