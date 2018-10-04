Экс-президента Перу доставили в больницу

4 октября 2018 07:53 (UTC+04:00)

Экс-президент Перу Альберто Фухимори, в отношении которого Верховный суд страны отменил решение о помиловании, в среду был доставлен в больницу на скорой помощи.

Как сообщает портал Comercio, Фухимори был отвезен в клинику Centenario в столице Лиме из дома, где проживал после получения помилования.

Ранее о перевозке отца в скорой помощи сообщил его сын Кенхи Фухимори. "Как у сына Альберто Фухимори у меня человеческий долг быть с ним в самые трудные моменты. Сегодня (в среду) я снова с тобой в машине скорой помощи, я тебя люблю и, если я должен отдать свою жизнь и даже свободу за тебя, я это сделаю. Мне очень больно", — написал Фухимори-младший в своем микроблоге в Twitter.

Еще в феврале 2018 года Межамериканская комиссия по правам человека потребовала от властей Перу отменить помилование Фухимори, основываясь на том, что обвинения в его адрес во внесудебных расправах и похищениях людей не предполагают возможности амнистии.

Фухимори, осужденный на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления, в декабре 2017 года был помилован президентом Педро Кучински, который в марте сам ушел в отставку. Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.

Он был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Лидер группировки Абимаэль Гусман получил пожизненный тюремный срок.

Однако за годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов.

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