Кандидат в президенты Бразилии Болсонару пообещал сделать страну великой

Кандидат на пост президента Бразилии, депутат национального парламента Жаир Болсонару, который набрал наибольшее число голосов в первом туре президентских выборов, сообщил, что не придерживается ультраправых взглядов. Соответствующее заявление он сделал в четверг во время общения с журналистами.

"Я не ультраправый. Я поклонник [президента США Дональда] Трампа. Он хочет сделать Америку великой, а я хочу сделать великой Бразилию", - цитирует Болсонару газета Globo. Ранее в западной прессе политика не раз называли "бразильским Трампом".

В воскресенье в Бразилии состоялись президентские и парламентские выборы. Согласно официальным данным, среди кандидатов на высший пост наибольшее число голосов набрали Болсонару (46,03%) и представитель левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддад (29,28%). Так как ни один из этих кандидатов не смог преодолеть 50-процентную отметку, 28 октября они встретятся во втором туре.

По данным опроса социологического центра Datafolha, распространенным в среду, Болсонару выиграет второй тур выборов президента Бразилии. Согласно исследованию, за депутата намерены проголосовать 58% избирателей. Его соперник Аддад может рассчитывать на поддержку 42% сограждан.

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