Лауреатом Букеровской премии стала британская писательница Анна Бернс

Британская писательница Анна Бернс стала лауреатом престижной Букеровской премии (Man Booker Prize), объявил во вторник оргкомитет премии во время торжественного банкета в церемониальной ратуше лондонского Сити Гилдхолл.

Премии Бернс удостоена за роман Milkman, написанный от лица 18-летней девушки. Действие происходит в Северной Ирландии в 1970-е годы во время волнений.

Жюри отметило "необыкновенную оригинальность" романа и "отчетливый и последовательно сохраняющийся голос смешной, несгибаемой, cообразительной, прямодушной героини-участницы событий".

Бернс – первый автор из Северной Ирландии, получивший Букера. Milkman – четвертый роман Бернс, родившейся в 1962 году.

"Никто из нас никогда не читал ничего подобного", — признался председатель жюри британский философ и писатель Кваме Энтони Аппиа, представляя победительницу,

Конкурентами Бернс на соискание премии были ее соотечественники Дейзи Джонсон (Everything Under) и Робин Робертсон (The Long Take), двое американцев — Рейчел Кушнер (The Mars Room) и Ричард Пауэрс (The Overstory), а также канадка Эси Эдугян (Washington Black).

Букеровская премия появилась в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.

