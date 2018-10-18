Избранный президент Мексики пообещал обеспечить мигрантов рабочими визами

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал обеспечить мигрантов из стран Центральной Америки рабочими визами сразу после вступления в должность, передает РИА Новости.

"Начиная с 1 декабря, мы начнем давать работу, обеспечивать занятостью выходцев из Центральной Америки. У нас есть такой план, чтобы те, кто хочет работать в Мексике, имели рабочую визу, дабы решать проблемы не только депортациями, но предоставлением опций и альтернатив", – заявил Лопес Обрадор в ходе пребывания в штате Тамаулипас.

В настоящий момент сразу два каравана гондурасских мигрантов двигаются по территории Гватемалы в сторону Мексики, чтобы добраться до границы с США. Первый караван в составе примерно 2 тысяч человек находится в районе города Сакапа, второй (около 100 человек) — у города Чолутека, его участники планируют присоединиться к первому каравану позднее.

На пути мигрантов лежит Мексика, власти которой уже предупредили, что уважают права на свободное перемещение, но потребовали от мигрантов соблюдения необходимых норм миграционного законодательства.

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