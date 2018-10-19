Бывший вице-премьер Малайзии обвинен в коррупции

19 октября 2018 10:20 (UTC+04:00)

Прокуратура предъявила обвинения бывшему вице-премьеру Малайзии, лидеру крупнейшей в стране Объединенной малайской национальной организации (новой) (ОМНО) Ахмаду Захиду Хамиди в злоупотреблении служебным полномочиями, коррупции, отмывании денег. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на газету New Straits Times.

В общей сложности политику были предъявлены обвинения по 45 пунктам, общая сумма причиненного его действиями ущерба, по оценкам следователей, составляет 114 миллионов ринггит (более 27,4 миллиона долларов). Ахмад Захид Хамиди был задержан сотрудниками антикоррупционного ведомства в четверг в здании ведомства, куда он прибыл для очередного допроса. На сегодняшнем заседании столичный суд согласился отпустить политика под залог в размере 2 миллиона ринггит (480 тысяч долларов).

Как отмечает издание, за подобные преступления ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет, телесные наказания, а также штраф.

Бывший вице-премьер считается ближайшим политическим соратником экс-премьера Наджиба Разака, которого обвиняют, в частности, в злоупотреблении властью, получении взяток, хищениях из государственного инвестиционного фонда 1MDB на общую сумму более 681 миллиона долларов.

ОМНО составляла основу коалиции "Национальный фронт", которая находилась у власти на протяжении более 60 лет, с момента обретения Малайзией независимости. Однако на парламентских выборах в мае потерпела самое крупное поражение в своей истории, получив 79 из 222 мест в нижней палате законодательного органа. Через несколько дней после выборов экс-премьер Наджиб Разак покинул пост председателя партии, его сменил Ахмад Захид Хамиди.

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