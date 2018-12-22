Житель Канады выиграл "рождественский" джекпот в размере $44 млн

Так называемый "рождественский" джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($44,2 млн) разыгран в Канаде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщили представители компании OLG которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 7, 21, 23, 25, 31, 34 и 45. Бонус-число - 37", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что счастливый билет был продан в провинции Онтарио.

Кроме того, в лотерею были разыграны 20 из 48 так называемых "утешительных призов" в размере одного миллиона канадских долларов (более $740 тыс.). Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в другую национальную лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.