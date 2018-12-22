Житель Канады выиграл "рождественский" джекпот в размере $44 млн

22 декабря 2018 18:56 (UTC+04:00)

Так называемый "рождественский" джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($44,2 млн) разыгран в Канаде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщили представители компании OLG которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 7, 21, 23, 25, 31, 34 и 45. Бонус-число - 37", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что счастливый билет был продан в провинции Онтарио.

Кроме того, в лотерею были разыграны 20 из 48 так называемых "утешительных призов" в размере одного миллиона канадских долларов (более $740 тыс.). Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в другую национальную лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Призовой фонд национальных лотерей Канады достиг $90 млн
Другие страны 12:19
В посольстве Китая заявили, что Пекин никогда не проводил кибератак против Канады
Китай 10:21
МИД Канады призвал Китай немедленно освободить двух задержанных канадцев
Другие страны 02:06
Канадская торговая миссия посетит Узбекистан
Энергетика 19 декабря 13:54
Паромное сообщение прервано на западе Канады из-за штормового ветра
Другие страны 15 декабря 04:04
В ряде канадских городов получили письма с угрозами терактов
Другие страны 14 декабря 10:13
Лента новостей
В Париже число задержанных на акциях протеста выросло до 79 человек (Обновлено)
Европа 21:56
Натиг Амиров: Благодаря политике Президента Ильхама Алиева экономическая безопасность Азербайджана перешла на новый уровень
Экономика 21:04
SpaceX в четвертый раз отложила запуск навигационного спутника ВВС США
В мире 20:47
Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан обрел имидж страны с устойчивым и системным развитием, основанным на гармонии интересов государства, бизнеса и населения - Натиг Амиров
Политика 20:14
В Саудовской Аравии умер сын основателя королевства
Арабские страны 20:06
В МИД Турции заявили, что никто не помешает Анкаре провести операцию на севере Сирии
Турция 19:31
В Вануату произошло землетрясение
Другие страны 19:13
Почти 300 тысяч сирийских беженцев вернулись из Турции на родину
Турция 18:39
Исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде
Общество 18:38