Премьер Афганистана намерен баллотироваться в президенты в 2019 году

23 декабря 2018 16:41 (UTC+04:00)

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла намерен баллотироваться в президенты на выборах в апреле 2019 года, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, Абдулла уже баллотировался в президенты в 2009 и 2014 годах.

Президентские выборы в Афганистане назначены на 20 апреля 2019 года.

Ранее заместитель главы Высшего совета мира Афганистана (ВСМА) Атаулла Салим заявлял, что мирные переговоры между официальным Кабулом и радикальным движением "Талибан" должны стартовать до предстоящих в апреле выборов президента.

В конце ноября заместитель спецпредставителя миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тоби Ланзер заявил, что ООН не исключает, что президентские выборы будут отложены.

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