В Колумбии расследуют возможную подготовку венесуэльцами покушения на президента

Колумбийские власти начали расследование возможно готовящегося покушения на президента страны Ивана Дуке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщила газета El Tiempo.

За минувшие две недели власти задержали трех граждан Венесуэлы, при которых нашли взрывчатые вещества, а также оружие, в том числе дальнобойное.

"Власти стремятся установить какую-либо связь между этими фактами и поступившей более трех месяцев назад разведывательной информацией о подготовке возможного нападения на президента Ивана Дуке в ближайшие дни", - заявили в разведывательных органах Колумбии, сообщает газета.

По данным спецслужб, попытка покушения на колумбийского лидера может быть осуществлена на одном из публичных мероприятий, в которых он собирается принять участие.

Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо в субботу опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал всех граждан страны "осудить эти намерения и сообщить о фактах или событиях, которые могут вывести на предполагаемых преступников". "Все разведывательное сообщество, государственные учреждения и [колумбийское] общество объединяются и решительно выступают против этих возможных и отвратительных действий", - добавил он.

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