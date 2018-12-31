На Филиппинах число погибших из-за ливней и оползней возросло до 61

По последним данным, 61 человек погиб на Филиппинах в результате сильных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией "Усман", как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает в понедельник газета Philippine Star.

Ранее сообщалось, что в результате удара стихии погибли 50 человек.

По данным совета, 18 человек числятся пропавшими без вести. Сообщается, что 50 человек погибли в Бикольском регионе, еще 11 - в регионе Восточные Висайи.

Спасательная и поисковая операции продолжаются, пишет издание.

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