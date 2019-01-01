ВВС Ирака уничтожили около 30 командиров ИГ в Сирии

1 января 2019 06:23 (UTC+04:00)

В результате авиаудара иракских ВВС по деревне Ас-Суса на территории Сирии были уничтожены до 30 командиров террористической группировки "Исламское государство", сообщили иракские военные, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Удар был нанесен по зданию, в котором проходило совещание командного состава отряда террористов.

Ранее между Сирией и Ираком на высоком уровне была достигнута договоренность, позволяющая иракским военным наносить удары по ИГ в Сирии в рамках координации совместных действий против террористов.

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