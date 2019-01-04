ООН призвала расследовать факты насилия во время выборов в Бангладеш

Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести немедленное и независимое расследование фактов насилия и нарушения прав человека в период проведения парламентских выборов в Бангладеш, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости заявила на брифинге пресс-секретарь УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.

"Мы призываем власти провести оперативное, независимое, беспристрастное и эффективное расследование предполагаемых актов насилия и нарушения прав человека, связанных с проведением выборов, для привлечения к ответственности виновных вне зависимости от их политических взглядов,"- сказала Шамдасани. Стенограмма брифинга опубликована на сайте организации.

Пресс-секретарь отметила, что организация обеспокоена новостями о насилии и нарушении прав человека до, во время и после выборов в Бангладеш 30 декабря, в частности в отношении представителей оппозиции со стороны правящей партии при участии правоохранительных органов.

"Из надежных источников известно о погибших и множестве раненых в день выборов. Существуют также тревожные сообщения о том, что карательные меры продолжаются, в особенности против политической оппозиции, включающие физическое нападение и жестокое обращение, произвольные аресты, преследования, исчезновения и возбуждение уголовных дел", - добавила пресс-секретарь.

Шамдасани также призвала власти предпринять срочные меры, чтобы не допустить продолжения насилия и убедиться, что правоохранительные органы выполняют свои обязанности в соответствии с законом.

Выборы в федеральный парламент и региональные законодательные органы Бангладеш прошли 30 декабря 2018 года. Избирательная комиссия Бангладеш официально признала коалицию "Большой альянс" во главе с правящей партией "Авами лиг" победителем на всеобщих парламентских выборах.

В выборах приняли участие свыше 100 миллионов избирателей (из порядка 165 миллионов проживающих в стране человек), безопасность на период голосования обеспечивали около 600 тысяч правоохранителей. Избирком охарактеризовал эти выборы как "довольно мирные", однако в отдельных регионах были зафиксированы вспышки насилия - их жертвами, по последним данным, стали до 20 граждан, более 200 пострадали.

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