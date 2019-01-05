Бразильские военные недовольны возможным сотрудничеством с США

5 января 2019 23:11 (UTC+04:00)

Военнослужащие Бразилии раскритиковали возможность создания на территории страны военной базы США, о которой недавно спросили президента Жаира Болсонару. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Estado de S. Paulo.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару, официально вступивший в должность 1 января, не исключил в интервью телеканалу SBT, что страна может заключить соглашения с США в военной сфере. Отвечая на вопрос о возможности размещения базы США на территории Бразилии, Болсонару заметил, что, возможно, в будущем этот вопрос будет обсуждаться.

Три генерала и три старших офицера ВС Бразилии заявили в разговоре с газетой, что идея о предоставлении Соединенным Штатам территории под военную базу идет вразрез с национальной политикой Бразилии в сфере обороны. Она также показалась собеседникам издания нецелесообразной, поскольку подобные соглашения оправданы только, когда есть опасность внешней агрессии, угрожающей целостности государства.

"Это случай, когда слабое дитя зовет на помощь сильного друга, чтобы защититься от хулиганов на улице. У нас нет такой ситуации", - заметил один из офицеров.

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