СМИ: Болсонару отказался от идеи размещения в Бразилии военной базы США

Президент Бразилии Жаир Болсонару проинформировал руководство вооруженных сил, что строительство в стране американской военной базы во время срока его президентства не планируется, сообщает газета Folha de S. Paulo, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, сообщение президента передал генералам министр обороны Фернанду Азеведу и Силва.

Ранее Болсонару в интервью телеканалу SBT не исключил возможность размещения на территории Бразилии американской военной базы. Позднее глава МИД Эрнесту Араужу подтвердил, что этот вопрос может быть рассмотрен. Идею также поддержал госсекретарь США Майк Помпео.

Слова президента застали врасплох бразильское военное командование. Офицеры высказали недовольство идеей строительства американской базы, заявив, что в этом нет необходимости.

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