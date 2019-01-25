Археологи обнаружили останки мореплавателя, давшего Австралии нынешнее название

25 января 2019 18:18 (UTC+04:00)

В Лондоне обнаружили место захоронения британского мореплавателя Мэтью Флиндерса (1774-1814), благодаря которому Австралия получила свое нынешнее название. Об этом в пятницу сообщает вещательная корпорация Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, археологам было известно, что капитан Мэтью Флиндерс был в числе тысяч людей, похороненных на месте раскопок в Сент-Джеймсском парке около железнодорожной станции Юстон в Лондоне. Однако специалисты опасались, что не смогут опознать останки мореплавателя. Однако во время исследования одного из гробов археологи обнаружили табличку с именем Мэтью Флиндерса и датой его захоронения - 23 июля 1814 года.

Сообщается, что находка была сделана в рамках крупнейшего археологического проекта Европы, целью которого является поиск памятников, остатков поселений и реликвий, возраст которых, по оценкам экспертов, может достигать 10 тыс. лет. Более 1 тыс. археологов работают с октября 2018 года в 60 районах вблизи почти 200-километрового отрезка первой очереди высокоскоростной магистрали HS2, которая соединит Лондон с Бирмингемом.

По сообщениям Би-би-си, британский мореплаватель Мэтью Флиндерс известен как первый человек, который проплыл вдоль всего побережья Австралии на корабле Investigator. Хотя он был не первым человеком, который назвал континент Австралией, но именно благодаря его работам это название используется и по сей день.

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