Число жертв взрывов на Филиппинах возросло до 27, еще 77 человек пострадали, сообщает портал Rappler со ссылкой на представителя полиции Автономного региона в Мусульманском Минданао Грасьяно Михареса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, среди погибших - 20 мирных граждан и семь солдат.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 48 пострадавших.

Взрывы произошли в воскресенье утром в провинции Сулу на острове Холо. Одно взрывное устройство сработало у входа в церковь, второе - внутри. Полиция обеспечивает безопасность на местности. На данный момент никто не взял на себя ответственность за атаку.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.