В КНДР считают, что развитию межкорейских отношений мешают третьи страны

28 января 2019 13:53 (UTC+04:00)

КНДР выступила против вмешательства третьих стран в совместные межкорейские проекты. Об этом говорится в материале, опубликованном в понедельник на близком к властям страны внешнеполитическом северокорейском веб-сайте DPRK Today, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Расширение и развитие сотрудничества и обменов между Севером и Югом, цель которых - укрепление единства, примирение и открытие пути к совместному процветанию - сугубо внутреннее дело корейского народа", - подчеркивается в сообщении.

В этой связи авторы статьи отмечают, что вмешательство "третьих сторон" подрывает этот процесс и играет на руку его противникам. "Пока допускается вмешательство посторонних в межкорейские дела, невозможно будет решить вопросы, связанные с отношениями Севера и Юга", - резюмируют они.

В ходе саммита 27 апреля 2018 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию, в которой договорились продвигать двустороннее экономическое сотрудничество. Однако его развитию мешают введенные ранее в отношении Севера международные и односторонние санкции, на сохранении которых настаивают США.

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