СБ ООН продлил на год оружейное эмбарго в отношении ЦАР

1 февраля 2019 03:24 (UTC+04:00)

Совет Безопасности ООН в четверг единогласно принял предложенную Францией резолюцию по продлению на год санкций и оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики (ЦАР), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом текст резолюции подразумевает необходимость в течение трех месяцев разработать дорожную карту по беспристрастной оценке осуществляемой страной реформы сектора безопасности.

Документ "постановляет, что до 31 января 2020 года все государства - члены ООН должны продолжать принимать необходимые меры к недопущению прямой или косвенной поставки, продажи или передачи ЦАР с их территории или через нее" вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, включая "оружие и боеприпасы, военную технику, полувоенное снаряжение и запасные части ко всему вышеупомянутому", а также технической и иной помощи, связанной с военной деятельностью.

Эти меры не распространяются на поставки оружия и техники Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА), Региональной целевой группе Африканского союза (РЦГАС), миссии Европейского союза и французских сил, развернутых в ЦАР. Кроме того, допускаются поставки вооружений для сил безопасности страны при условии, что они санкционированы специальным комитетом Совбеза.

Резолюция также предусматривает продление действия санкций в отношении ЦАР, которые включают замораживание активов и запрет на поездки лиц, которые совершают или поддерживают действия, подрывающие "мир, стабильность и безопасность в ЦАР", нарушают оружейное эмбарго, причастны к совершению злодеяний на территории африканской страны, в том числе привлекают детей для участия в боевых действиях.

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