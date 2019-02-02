СМИ: число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 121

2 февраля 2019 22:58 (UTC+04:00)

Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 121. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщил в субботу телеканал Globo со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия.

Ранее сообщалось о 115 погибших. Личности 93 жертв уже установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 226 человек.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил в минувший четверг президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

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