В Индии арестовали человека, взорвавшего гранату на автобусной остановке

Человек, который подорвал гранату на автобусной остановке в индийском штате Джамму арестован, передает агентство ANI со ссылкой на главу полиции штата Дилбаха Синха, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты на автобусной остановке в индийском штате Джамму и Кашмир пострадали до 26 человек.
По данным телеканала NDTV, число пострадавших уже превысило 30 человек, а 17-летний подросток из числа пострадавших скончался от "осколочных ранений".
Инцидент произошел в четверг на автобусной остановке в центре города Джамму. Граната находилась под одним из автобусов. Пострадавшие, среди которых водители автобусов и кондукторы, были доставлены в больницу, состояние пяти из них оценивается как критическое. Полиция оцепила район и проводит расследование происшествия.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.