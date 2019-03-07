В Индии арестовали человека, взорвавшего гранату на автобусной остановке

7 марта 2019 17:46 (UTC+04:00)

Человек, который подорвал гранату на автобусной остановке в индийском штате Джамму арестован, передает агентство ANI со ссылкой на главу полиции штата Дилбаха Синха, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты на автобусной остановке в индийском штате Джамму и Кашмир пострадали до 26 человек.

По данным телеканала NDTV, число пострадавших уже превысило 30 человек, а 17-летний подросток из числа пострадавших скончался от "осколочных ранений".

Инцидент произошел в четверг на автобусной остановке в центре города Джамму. Граната находилась под одним из автобусов. Пострадавшие, среди которых водители автобусов и кондукторы, были доставлены в больницу, состояние пяти из них оценивается как критическое. Полиция оцепила район и проводит расследование происшествия.

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