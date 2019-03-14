Ученые выяснили, почему поверхность моря разглаживается во время шторма

14 марта 2019 01:49 (UTC+04:00)

Ученые Института прикладной физики РАН в сотрудничестве с учеными из Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского выяснили, что поверхность океана во время шторма взаимодействует с атмосферой и становится более гладкой из-за большого количества морской пены и особенностей морских брызг. По мнению ученых, это приводит к усилению ветра и усугублению рисков и последствий штормов, сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) со ссылкой на публикацию в Journal of Physical Oceanography.

"Полученные результаты существенно улучшат точность прогноза, особенно для условий сильных ветров. Это минимизирует риски и последствия опасных погодных явлений", - приводятся в документе слова руководителя проекта, доктора физико-математических наук, завотделом нелинейных геофизических процессов Института прикладной физики РАН Юлии Троицкой.

В ходе нового исследования физики смогли объяснить свойства морской поверхности, находящейся под воздействием ураганного ветра. Они установили, что эффективная шероховатость морской поверхности во время сильных ветров снижается при увеличении скорости ветра, то есть поверхность воды становится более гладкой.

В ходе изыскания, которое проводилось в рамках проекта, поддержанного РНФ, ученые применяли экспериментальную установку высокоскоростного ветро-волнового канала, разработанную в Институте прикладной физики РАН. Главным инструментом была скоростная видеокамера NAC-3X, с помощью которой производилась видеосъемка с частотой до 10 тыс. кадров в секунду.

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