Air Canada отменила полеты на Boeing 737 MAX

Крупнейший канадский авиаперевозчик Air Canada минимум до 1 июля отменила все полеты на самолетах Boeing 737 MAX. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил телеканал CBC.

По его данным, такое решение руководством компании принято для того, чтобы "клиенты чувствовали себя увереннее при бронировании авиабилетов". Также из-за этой меры Air Canada вынуждена временно приостановить некоторые регулярные рейсы внутри страны. Ранее сообщалось, что перевозчик отменил все полеты на самолетах Boeing 737 Max минимум до начала апреля.

На прошлой неделе было объявлено, что Канада приостанавливает полеты Boeing 737 MAX. Три канадские авиакомпании Air Canada, West jet и Sunwing эксплуатируют 41 Boeing 737 Max, в парке Air Canada 24 таких лайнера.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Канаду, Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

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