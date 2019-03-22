Полиция Новой Зеландии начала расследование угроз, поступивших в адрес премьера страны

22 марта 2019 11:09 (UTC+04:00)

Новозеландская полиция начала уголовное расследование угроз, поступивших в адрес премьер министра страны Джасинды Ардерн. Как сообщила газета New Zealand Herald, пост с фотографией пистолета и фразой "Ты следующая" был отправлен главе правительства в Twitter, передает Тrend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, сообщение с угрозой было опубликовано в пятницу в 13:48 после того, как завершилась общенациональная акция скорби в память о погибших в результате терактов в Крайстчерче. "Премьер-министру был отправлен пост в Twitter, содержащий фотографию пистолета и подпись "Ты следующая", пишет New Zealand Herald.

Как пишет издание, аналогичное сообщение было отправлено и в Twitter полиции Новой Зеландии.

В данный момент учетная запись, с которой были опубликованы сообщения, заблокирована.

15 марта полиция Новой Зеландии получила сообщения о стрельбе в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче, в которых на тот момент находились сотни людей. Правоохранители, прибывшие на место, арестовали по подозрению в организации атак трех человек, однако обвинение в нападении было предъявлено лишь одному из них. В результате нападения погибли, по последним данным, 50 человек. Еще 50 раненых были доставлены в больницы города.

В данный момент нападавший - 28-летний австралиец Брентон Таррант - заключен под стражу до 5 апреля, ему предъявлено обвинение в убийстве. Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.

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