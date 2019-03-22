Неизвестный ударил ножом священника в католическом храме в Монреале

22 марта 2019 20:57 (UTC+04:00)

Священник оратория Святого Иосифа в Монреале получил ножевые ранения в результате нападения неизвестного в пятницу утром во время службы. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщил телеканал CBC.

По информации директора по связям с общественностью религиозного учреждения Селин Барбо, подозреваемый во время утренней службы подбежал к отцу Клоду Гру сзади и стал наносить ему удары острым предметом. Нападавший был оперативно задержан сотрудниками охраны и позже передан полиции. Священнослужитель после оказания первой медицинской помощи был отправлен в больницу. Телеканал CTV со ссылкой на полицию сообщил, что священник "получил незначительные травмы верхней части тела". На месте инцидента работает полиция, мотивы нападавшего выясняются.

Ораторий Католической церкви, находящийся на горе Мон-Руаяль в Монреале, является малой базиликой и местом паломничества канадских католиков.

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