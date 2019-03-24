ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза в мире

Смертность от туберкулеза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года благодаря совместным усилиям, направленным на борьбу с этим заболеванием, за это время удалось спасти 54 миллиона жизней, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения, передает Trned со ссылкой на РИА Новости

Во всем мире 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный привлечь внимание общества к этому опасному легочному заболеванию.

"Согласно оценкам, с 2000 года благодаря глобальным усилиям по борьбе с туберкулезом были спасены 54 миллиона жизней, а показатель смертности от туберкулеза сократился на 42%", - говорится в сообщении.

Однако, туберкулез по-прежнему остается одной из основных причин смертности от инфекционных болезней в мире, уточняется в материале. Каждый день от него умирает почти 4,5 тысячи человек, а почти 30 тысячи человек заболевают им, отмечает ВОЗ.

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