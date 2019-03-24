ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза в мире

24 марта 2019 02:13 (UTC+04:00)

Смертность от туберкулеза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года благодаря совместным усилиям, направленным на борьбу с этим заболеванием, за это время удалось спасти 54 миллиона жизней, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения, передает Trned со ссылкой на РИА Новости

Во всем мире 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный привлечь внимание общества к этому опасному легочному заболеванию.

"Согласно оценкам, с 2000 года благодаря глобальным усилиям по борьбе с туберкулезом были спасены 54 миллиона жизней, а показатель смертности от туберкулеза сократился на 42%", - говорится в сообщении.

Однако, туберкулез по-прежнему остается одной из основных причин смертности от инфекционных болезней в мире, уточняется в материале. Каждый день от него умирает почти 4,5 тысячи человек, а почти 30 тысячи человек заболевают им, отмечает ВОЗ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В России смертность от туберкулеза снизилась почти на 70% с 2008 года
Россия 21 марта 15:20
В Азербайджане необходима социальная поддержка больным туберкулезом - минздрав
Общество 15 марта 10:34
В Азербайджане резко сократилась смертность от туберкулеза
Общество 14 марта 22:43
Когда жизнь рушится, приходит спасение – Теплое дыхание зимы в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 13 апреля 2018 15:04
Туберкулез сломал жизнь молодой и красивой Айдан, но…(ФОТО)
Культура 13 марта 2018 18:20
В Азербайджане снизилось число больных туберкулезом
Общество 8 января 2018 15:40
Лента новостей
Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Сане
Арабские страны 02:45
Сборная Испании победила норвежцев в матче отборочного турнира ЧЕ-2020
Спорт 02:25
Еще одно судно потеряло ход у берегов Норвегии
Европа 01:47
Два человека пострадали при крушении вертолета в Норвегии
Европа 01:26
На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги
Другие страны 01:09
В шести провинциях Таиланда объявили тревогу цунами
Другие страны 00:47
Взрыв в Судане: погибли дети
Другие страны 00:30
Сильное землетрясение в Колумбии
Другие страны 00:09
Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с Зиданом
Спорт 23 марта 23:46