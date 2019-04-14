В Таиланде 174 человека погибли в авариях за три дня празднования Сонгкрана

14 апреля 2019 19:13 (UTC+04:00)

По меньшей мере 174 человека погибли, 1728 пострадали в различных дорожно-транспортных происшествиях по всему Таиланду за три дня празднования Сонгкрана (аналог Нового года), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в воскресенье газета Bangkok Post, за 72 часа произошло 1665 аварий. Всплеск аварийности связан с массовым передвижением тайцев по стране во время праздника, проводить который принято в кругу родных и близких.

По сравнению с аналогичным периодом времени прошлого года количество аварий сократилось на 9,7%, число погибших уменьшилось на 17,1%, пострадавших - на 9,4%. Вместе с тем за последние три дня больше всего ДТП и пострадавших в них людей оказалось в южной провинции Накхонситхаммарат - по 69 случаев и человек. Наибольшее число погибших в Удонтхани - 10 человек.

Как и в предыдущие годы, самыми распространенными причинами аварий стали вождение в состоянии алкогольного опьянения (38%) и значительное превышение скорости (27,5%). В большинстве ДТП (79,6%) участвовали мотоциклисты. Промежуток времени между 16:00 и 18:00 оказался самым аварийным.

На время Сонгкрана стражи порядка установили по всей стране 2036 дополнительных контрольно-пропускных пунктов. На них уже были остановлены 2,62 млн транспортных средств для проверки водителей на алкогольное опьянение. В результате было выявлено 71,3 тыс. человек, находившихся в нетрезвом виде, у них конфисковано 2294 транспортных средства.

В 2018 году за неделю новогодних каникул во время празднования Сонгкрана в различных дорожных авариях погибли 418 человек и 3,8 тыс. пострадали. С 11 по 17 апреля на дорогах королевства произошло 3,7 тыс. ДТП. По информации Всемирной организации здравоохранения, в Таиланде ежедневно в авариях в среднем погибают 66 человек.

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