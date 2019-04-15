Американский беспилотник ликвидировал в Сомали главаря группировки, связанной с ИГ

Правая рука главаря террористической группировки в Сомали, связанной с ИГ, Абдихаким Дхокоб (Abdihakim Dhoqob) ликвидирован в результате авиаудара в воскресенье на северо-востоке страны в провинции Бари, сообщает местное издание Garowe Online со ссылкой на службы безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, авиаудар по автомобилю боевика, предположительно, нанес американский беспилотник. В автомобиле, который был полностью уничтожен, также находились другие боевики, их число не уточняется.

Дхокоб покинул радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб" и присоединился к группировке, связанной с ИГ, которая действует в горных районах провинции Бари, пишет издание.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.