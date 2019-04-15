Американский беспилотник ликвидировал в Сомали главаря группировки, связанной с ИГ

15 апреля 2019 02:30 (UTC+04:00)

Правая рука главаря террористической группировки в Сомали, связанной с ИГ, Абдихаким Дхокоб (Abdihakim Dhoqob) ликвидирован в результате авиаудара в воскресенье на северо-востоке страны в провинции Бари, сообщает местное издание Garowe Online со ссылкой на службы безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, авиаудар по автомобилю боевика, предположительно, нанес американский беспилотник. В автомобиле, который был полностью уничтожен, также находились другие боевики, их число не уточняется.

Дхокоб покинул радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб" и присоединился к группировке, связанной с ИГ, которая действует в горных районах провинции Бари, пишет издание.

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