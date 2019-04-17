Экс-президент Перу умер в результате попытки суицида

17 апреля 2019 21:39 (UTC+04:00)

Бывший президент Перу (1985-1990, 2006-2011) Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по решению суда по делу о коррупции, умер в госпитале Лимы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщил телеканал TeleSUR.

Суд вынес решение заключить под стражу Гарсию сроком на 10 дней. В тот момент, когда сотрудники прокуратуры предъявили ордер экс-президенту в его доме в одном из районов Лимы, он покончил с собой.

Как отметил министр внутренних дел Перу Карлос Моран, правоохранительные органы республики действовали в рамках законодательства при задержании Гарсии. "Сотрудники полиции, исполняя решение суда, действовали в рамках соответствующих протоколов", - заявил глава ведомства.

В соответствии с решением суда в камеру предварительного заключения также должны быть помещены бывший министр производства Перу Луис Нава и вице-президент государственной нефтяной компании Petroperu Мигель Атала. Они, как и Гарсия, подозреваются в причастности к коррупции по делу бразильской строительной компании Odebrecht.

В ноябре прошлого года суд запретил Гарсии покидать страну в течение 18 месяцев. По мнению следствия, политик мог получить $100 тыс. от Odebrecht в обмен на помощь в заключении выгодных для компании контрактов. Бывший глава государства свою вину отрицает. С 17 ноября по 3 декабря 2018 года он укрывался в посольстве Уругвая, однако после того, как ему было отказано в предоставлении убежища, он покинул резиденцию.

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