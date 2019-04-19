Японские компании намерены инвестировать в развитие беспилотных автомобилей

19 апреля 2019 07:48 (UTC+04:00)

Ряд крупных японских компаний намеревается инвестировать порядка $1 млрд в Uber Advanced Technologies в целях развития технологий беспилотных автомобилей. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что среди компаний, готовых вложиться в развитие Uber, - японский сотовый оператор SoftBank, автопроизводитель Toyota и поставщик автомобильных комплектующих Denso. Каждая из компаний инвестирует примерно одинаковый размер средств.

Ожидается, что сделка будет завершена к сентябрю.

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