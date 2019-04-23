В Индонезии во время подсчета голосов на выборах умерли более 50 человек

По меньшей мере 54 человека умерли от сильного переутомления во время подсчета голосов после всеобщих выборов в Индонезии. Такие данные привел председатель Центральной избирательной комиссии страны Ариф Будиман. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает во вторник новостной портал Tempo.

По его словам, "во время подсчета голосов прошедших по всей стране 17 апреля выборов от сильного переутомления скончались 54 представителя избиркома, еще 32 были госпитализированы". Он отметил, что "во многих местах рабочий день начался в 05:00 утра (голосование стартовало в 07:00 - прим. ТАСС) и завершился только почти через сутки".

Как ранее заявил председатель ЦИК, прошедшие 17 апреля выборы стали самыми крупными в мире. Помимо президента граждане Индонезии выбирали депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в них участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка достигла почти 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков.

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