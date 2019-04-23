В Японии оценили решение США по иранской нефти

Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко заявил, что решение США об отмене исключений из санкций на покупку иранской нефти будет иметь ограниченное влияние на японский рынок, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы бы хотели провести обмен мнениями с японскими компаниями и рассмотреть необходимые ответные меры", - цитирует агентство Киодо слова министра, который выступил на пресс-конференции во вторник.

По словам Сэко, доля иранской нефти в общем объеме импорта сократилась до 3%, в результате чего влияние американского решения на топливный рынок внутри Японии будет ограниченным.

США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против него, в том числе в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок, но сделал исключения для ряда стран.

В понедельник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение не будет продлевать действие этих исключений, действовавших для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи и Турции.

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