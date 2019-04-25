На Шри-Ланке запретили полеты беспилотников

25 апреля 2019 08:04 (UTC+04:00)

Управление гражданской авиации (CAA) Шри-Ланки объявило о запрете на полеты беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Ada Derana.

Отмечается, что запрет будет действовать до дальнейших указаний. Мера была принята из соображений безопасности после ряда терактов, совершенных на острове, уточняет портал.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек, 520 пострадали. Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", которая, однако, не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Шри-Ланки попросил министра обороны и главу полиции уйти в отставку
В мире 24 апреля 15:02
Атаки на Шри-Ланке готовились семь или восемь лет
В мире 24 апреля 11:50
Посол США считает, что террористическая угроза на Шри-Ланке сохраняется
В мире 24 апреля 11:02
Число задержанных на Шри-Ланке в связи с терактами превысило 60
В мире 24 апреля 10:32
Число погибших терактов на Шри-Ланке выросло до 359
Другие страны 24 апреля 08:34
На Шри Ланке действует режим ЧП, в связи с воскресной серией терактов
Другие страны 23 апреля 19:38
Лента новостей
Не менее 11 человек погибли в результате поломки лифта на стройлощадке в Китае
Китай 08:15
Генсек правительства Японии посетит США
Другие страны 07:50
Эксперты: туристы врут про свой отпуск, чтобы казаться успешнее
В мире 07:33
Азербайджан будет экспортировать Peugeot в страны СНГ
Бизнес 07:18
Путин прибыл во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном
Россия 07:03
Карлоса Гона во второй раз выпустят из тюрьмы под залог
Другие страны 06:35
США включили в список ограничений по Кубе пять юридических лиц
США 06:10
Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млн
Другие страны 05:43
Трюдо и Абэ намерены обсудить в Оттаве военное сотрудничество Канады и Японии
Другие страны 05:23