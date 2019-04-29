На востоке Шри-Ланки отменили комендантский час

Власти Шри-Ланки отменили комендантский час, введенный в пятницу в городе Калмунай и его пригородах на востоке острова после трёх новых взрывов, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам представителя полиции, комендантский час прекратил действовать в 8 утра в понедельник 29 апреля.

Ранее, 21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ. Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

В пятницу в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова. Власти острова задержали 20 подозреваемых. Сообщалось также, что сотрудники полиции и военнослужащие национальной армии Шри-Ланки попали под обстрел в ходе совместного рейда по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.