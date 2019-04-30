В Японии вступил на престол новый император

30 апреля 2019 20:06 (UTC+04:00)

Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны. В соответствии с принятым парламентом законом об отречении его отца, бывшего императора Акихито, это произошло в 00:00 часов 1 мая по токийскому времени (18:00 30 апреля мск), сообщает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС. Одновременно в Японии начался первый год эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"), как именуется эпоха правления нового монарха. Эта система используется в стране для летоисчисления наряду с общепринятой международной.

Ранее во вторник в Токио прошли частные и официальные мероприятия, связанные с отречением 85-летнего Акихито, который теперь получил титул "дзёко", "почетного императора".

Утром 1 мая по токийскому времени в "Сосновом зале" императорского дворца в центре Токио состоится государственная церемония по поводу вступления 59-летнего Нарухито на престол. В ней примут участие его супруга, новая императрица Масако, члены императорской семьи, премьер-министр Синдзо Абэ, министры кабинета, руководство обеих палат парламента, судьи Верховного суда, представители органов местной власти.

Новому монарху будут вручены символы его полномочий - главная государственная и личная императорская печати, а также так называемые священные регалии: меч и драгоценная яшма, спрятанные в ларцах. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

Затем Нарухито выступит с первым обращением к нации в качестве нового монарха. На церемонии от имени граждан Японии выступит также премьер-министр Синдзо Абэ. Отрекшийся во вторник от престола бывший император Акихито и его супруга Митико, мать нового монарха, принимать участия в торжествах не будут.

Нарухито - первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он закончил токийский элитный университет "Гакусюин" и Оксфорд. Супруга нового императора 55-летняя Масако - дочь известного в Японии дипломата, она закончила Токийский университет и Гарвард, до замужества делала успешную карьеру в МИД страны. У императорской четы есть один ребенок - дочь Айко, родившаяся 1 декабря 2001 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сотни японцев пришли к стенам дворца императора перед отречением Акихито
В мире 16:49
Лидер Южной Кореи поблагодарил покидающего престол императора Японии за развитие связей
В мире 11:43
Премьер-министр Японии объявил об отречении императора Акихито
В мире 11:25
Правительство Японии утвердило текст заявлений по случаю отречения монарха
В мире 11:03
В Японии запуск первой частной ракеты-носителя отложили из-за неполадки
Другие страны 08:39
Трамп выразил признательность покидающему трон императору Японии Акихито
США 08:24
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Дополнительные финансовые средства позволяют нам еще более усилить социальную сферу
Политика 21:12
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на крупную сумму
Финансы 21:11
Народная артистка Азербайджана раскрыла новые подробности по уголовному делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева
Общество 21:07
В Азербайджане дан стар новому проекту по борьбе с гемофилией (ФОТО)
Общество 20:47
Министр культуры Ирана прибыл в Азербайджан
Политика 20:29
ООН призвала к созданию безопасных коридоров для выхода мирных жителей из Триполи
Арабские страны 20:06
Узбекистан запустил производство проволоки из углеродистой стали по китайским технологиям
Бизнес 20:04
Российские и азербайджанские PR-специалисты будут совместно помогать предпринимателям
Бизнес 19:58
В БГУ почтена память выдающгося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой (ФОТО)
Общество 19:47