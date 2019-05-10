Убытки компании Vale за квартал после прорыва дамбы на шахте достигли $1,6 млрд

Убытки бразильской горнодобывающей компании Vale в I квартале 2019 года составили 6,4 млрд реалов ($1,6 млрд). Об этом сообщила в четверг газета Valor Economico со ссылкой на первую после трагедии в Брумадинью отчетность фирмы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, отрицательный экономический результат Vale во многом обусловлен последствиями прорыва 25 января дамбы на одной из принадлежащих компании шахт, в результате чего погибли 235 человек и еще 35 считаются пропавшими без вести. По оценкам фирмы, убытки вследствие инцидента составили порядка 19 млрд реалов (около $4,8 млрд), из которых 9,3 млрд реалов пришлись непосредственно на выплату компенсаций и урегулирование последствий инцидента и еще 7,1 млрд реалов на вывод из эксплуатации других аналогичных инженерных сооружений.

Кроме того, продажи Vale в январе-марте оказались на 30% ниже предыдущего квартала, что компания объяснила в том числе сезонным фактором, сообщает газета. Совокупная задолженность фирмы за отчетный период увеличилась на $2,38 млрд, превысив $12 млрд.

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