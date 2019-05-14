Пять человек погибли в результате стрельбы в Хартуме (Обновлено)

По меньшей мере пять человек погибли в результате нападения на сидячую забастовку оппозиции в центре Хартума. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Jazeera со ссылкой на Центральный комитет врачей страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в числе погибших - один офицер ВС, остальные - манифестанты.

Ранее переходный Военный совет (ВС) страны подтвердил, что неизвестные напали на манифестантов, в результате чего был убит офицер вооруженных сил. По некоторой информации, еще несколько военнослужащих были ранены.

ВС также сообщил, что в результате атаки пострадало большое число участников стачки, а те, кто стоит за этой вылазкой, "пытаются помешать его диалогу с главной оппозиционной силой - альянсом "За свободу и перемены". Между тем военные заверили, что продолжат защищать протестующих и работают с оппозицией с целью "успокоения ситуации".

"Неизвестные лица напали на демонстрантов, чтобы помешать соглашению с силами "Свободы и перемен", - отметили в Военсовете. - Мы пока не знаем, кто стоит за этим". Военные также обвинили нападавших в подстрекательстве демонстрантов к насильственным действиям против армии и "разжигании распрей с регулярными войсками".

Накануне вечером вооруженные люди напали на участников проводимой уже большей месяца у штаб-квартиры главного командования ВС акции протеста и начали их избивать, затем в ход пошло оружие. По словам очевидцев, нападавшие были одеты в форму спецназа и сотрудников силовых структур. Представители альянса "За свободу и перемены" обвинили в произошедшем сторонников свергнутого режима Омара аль-Башира, которые, по их словам, "пытаются таким образом посеять хаос и дестабилизировать обстановку".

03:12 (GMT+4) Два человека погибли и десятки получили ранения при обстреле вооруженными людьми в форме демонстрантов в центре Хартума в ночь на вторник, об этом со ссылкой на медицинские источники сообщает телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее на площадь у командования вооруженными силами Судана, ставшую в последние несколько месяцев центром антиправительственных протестов, ворвались вооруженные люди, одетые в форму подразделения сил быстрого реагирования. По словам очевидцев, они открыли стрельбу по находящимся здесь толпам демонстрантов.

Согласно врачам, с которыми удалось поговорить корреспонденту телеканала, одной из жертв обстрела стал молодой человек из рядов оппозиционного объединения "Силы за свободу и перемены".

Ранее стало также известно, что в столкновениях между неизвестными вооруженными людьми и демонстрантами погиб один офицер суданской армии.

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