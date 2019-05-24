В Испании назвали жесткий Brexit неизбежным после ухода Мэй

После заявления премьер-министра Терезы Мэй об отставке Великобританию ждет жесткий Brexit, заявила официальный представитель испанского правительства Исабель Селаа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Мэй ранее в пятницу объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны.

"Тереза Мэй сдается, потому что убедилась, что достигнутое соглашение, о котором договорилось ее правительство с (Европейским) союзом, не имеет никакой возможности быть одобренным британским парламентом. Это исключительно решение и ответственность Великобритании и ни в коем случае не остальных стран членов ЕС, которое предваряет сложный период.

Жесткий Brexit кажется в этих обстоятельствах реальностью, которую практически невозможно остановить. Только британское правительство, британский парламент несут ответственность за несогласованный выход и за его последствия", - заявила официальный представитель испанского кабинета, и.о. министра образования Исабель Селаа на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

"Можно предсказать, что новый лидер консерваторов будет жестким, что Brexit будет жестким, будут тяжелые времена, и необходимо усилить наши европейские обязательства и наши общие институты", - добавила политик.

Она добавила, что у испанских властей "готовы все меры на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы гарантировать наилучшую ситуацию" для испанских граждан и компаний, у которых есть интересы в Великобритании.

"Сложности, через которые мы проходим из-за этого неупорядоченного выхода - ясный пример, что может случиться, если мы позволим увлекать себя экстремизму. Мы должны противостоять усилением союза, сильного ЕС, благодаря соглашениям и консенсусу, а не союза, ослабленного экстремизмом, эгоизмом, национализмом и отсутствием солидарности", - добавила Селаа.

Выборы в Европарламент она назвала крайне важными, чтобы "продемонстрировать силу, которую должна иметь Европа". И.о. министра выразила надежду, что "ЕС справится с нависшей над ней бурей и сможет взять штурвал".

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