В Перу уточнили информацию по разрушениям после землетрясения

Власти Перу уточнили информацию по разрушениям, вызванным землетрясением, следует из заявления Национального центра по чрезвычайным ситуациям (COEN) в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате толчков 55 зданий стали непригодны для жизни, ущерб был нанесен 48 жилым строениям. Жертвами землетрясения в Перу стали два человека, ранены 15 человек.

"Актуализируем цифры по землетрясению: 291 зданию нанесен ущерб, 337 непригодны для жизни, ущерб причинен 63 учебным заведениям, одно разрушено, пострадали27 центров здравоохранения, разрушилось два моста", - отмечается в сообщении.

Ранее институт геофизики Перу сообщил о землетрясении магнитудой 8 и глубиной 135 километров. Подземные толчки зафиксированы в 02.4 (10.41 мск). Эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин.

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