Легкий самолет потерпел крушение в Канаде

Два человека стали жертвами крушения частного легкого самолета Cessna 170 рядом с международным аэропортом города Уайтхорс - столицы территории Юкон, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее данным, воздушное судно должно было отправиться в город Анкоридж (штат Аляска). По словам представителя службы, самолет разбился при взлете.

Причины крушения пока не известны. На месте инцидента проводятся следственные мероприятия, отмечает телеканал.

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