Самолет с президентом Мексики на борту ушел на второй круг при посадке

29 мая 2019 03:55 (UTC+04:00)

Самолет мексиканской авиакомпании Volaris, на борту которого находился президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, не смог с первого раза сесть в аэропорту города Тепик в штате Наярит на западе страны. Об этом сообщила газета El Universal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, капитан воздушного судна решил уходить на второй круг сразу после того, как самолет коснулся взлетно-посадочной полосы. "Мы снова начнем посадку, исключительно ради нашей безопасности, - сказал пилот. - На борту все в порядке, беспокоиться не о чем". Уже через пять минут самолет сел в обычном режиме.

Покинув воздушное судно, глава государства назвал случившееся штатной ситуацией и добавил, что причин для беспокойства у него не было. Лопес Обрадор, занявший пост президента Мексики 1 декабря 2018 года, пользуется услугами только обычных авиакомпаний.

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