На востоке Китая найден крупный комплекс гробниц времен династии Северная Сун

Комплекс крупных древних семейных гробниц, относящихся к периоду династии Северная Сун (960- 1127), обнаружен в восточной провинции Аньхой, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Находка была сделана во время строительства дороги в уезде Чанфэн. В общей сложности археологи насчитали 13 гробниц, в которых находились различные артефакты, выполненные, в основном, из лакированного дерева, фарфора, золота и серебра. Площадь крупнейшей гробницы, которая, по мнению специалистов, могла принадлежать отдельной семье, составляет 120 кв. м.

В комплексе гробниц было найдено свыше 50 предметов. Среди них, сообщает агентство, находились бронзовые зеркала, белые фарфоровые кувшины, чаши из селадона и золотые украшения, которые представляют большую ценность для изучения истории Китая периода династии Северная Сун.

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