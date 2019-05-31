Серия взрывов в Киркуке, погибли шесть человек

31 мая 2019 00:18 (UTC+04:00)

Не менее шести человек погибли и 12 получили ранения в результате серии взрывов, прогремевших в четверг вечером в городе Киркук. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал Rudaw.

По поступающей информации, шесть взрывных устройств сработали практически одновременно на нескольких городских улицах и проспектах. Согласно данным пресс-службы ВС Ирака, еще две бомбы были обезврежены саперами. Телеканал Al Mayadeen передает о восьми взрывах.

На местах происшествий работают бригады скорой помощи и спасатели. Местные власти призывают граждан избегать районов, где произошли инциденты.

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