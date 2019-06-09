В Нигерии жертвами ДТП стали 18 человек

Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в субботу в штате Ондо на юге страны. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, пассажирский автобус, двигавшийся по трассе по направлению к столице Абудже, совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем, ехавшим по встречной полосе, после чего перевернулся и загорелся. В результате пожара все находившиеся в автобусе пассажиры погибли.

Полиция начала расследование по факту аварии, причины которой пока не известны.

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