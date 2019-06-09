В ходе акции протеста в Хартуме погиб человек

По меньшей мере один человек погиб, несколько получили ранения в Хартуме в воскресенье утром в ходе столкновений с полицией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил суданский информационный портал Al-Mashhad al-Sudani. Как отмечается, протестующий умер от огнестрельного ранения.

По данным издания, беспорядки произошли на севере столицы, где полиция развернула дополнительные подразделения и выставила заграждения. Противостояние демонстрантов и силовых структур сопровождалось активным применением слезоточивого газа, указывает портал.

Беспорядки в суданской столице совпали с началом объявленной профсоюзами бессрочной акции всеобщего гражданского неповиновения. Как заявляет оппозиция, она продолжится до тех пор, пока армия не передаст власть в стране гражданским силам.

Накануне Военный совет Судана подтвердил приверженность продолжению переговоров с гражданской оппозицией, достижению взаимоприемлемых решений и переходу страны к демократии. Однако оппозиционные силы согласились на диалог с военными только через посредника в лице премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, который предложил свою помощь. Кроме того, оппозиционный альянс "За свободу и перемены" выдвинул условием признание армией своей ответственности за трагические события в Хартуме 3 июня, приведшие к многочисленным человеческим жертвам. Как заявляла оппозиция, в результате разгона части палаточного лагеря в центре столицы погибли около 110 человек, Минздрав подтверждает гибель 61 человека, в том числе 52 погибших зафиксировано на минувшей неделе в столице, остальные - по провинциям.

Как утверждает Военный совет, власти не преследовали цель подавлять протестное движение и тем более сворачивать сидячую забастовку у штаб-квартира генерального командования ВС страны, но силы безопасности зачищали район от преступных элементов, создающих угрозу национальной безопасности, а также незаконно перекрывших часть центральной улицы города Нил.

Эти события привели к резкому обострению обстановки в Хартуме и усугублению политического кризиса в стране. По оценкам информационного портала, в таких условиях посредническая миссия Эфиопии обречена на провал.

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