Трамп обещал ввести новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20

10 июня 2019 17:52 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу глав государств стран "двадцатки", США немедленно введут новые пошлины на китайские товары, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

На вопрос о том, будут ли пошлины в таком случае введены немедленно, Трамп ответил: "Да, будут", - сообщает телеканал.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Саммит "Большой двадцатки" в этом году пройдет в Осаке 29 июня, G7 состоится во французском Биарицце в конце августа.

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