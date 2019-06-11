В Афганистане освободили почти 50 человек из тюрем "Талибана"

Афганские силовики освободили почти 50 человек из тюрем радикального движения "Талибан", сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным телеканала, по меньшей мере 34 человека были освобождены в ходе операции, проводившейся в ночь на вторник, в провинции Баглан на северо-востоке страны. В местной полиции подтвердили, что среди освобожденных 7 полицейских, 7 военнослужащих, 3 сотрудника национального директората безопасности и 17 мирных жителей.

Как сообщили в минобороны Афганистана, 13 человек были освобождены из тюрьмы талибов в провинции Кундуз на севере страны. В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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