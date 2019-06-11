В Индии обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-32

11 июня 2019 15:01 (UTC+04:00)

Военная авиация Индии обнаружила обломки военно-транспортного самолета Ан-32, пропавшего 3 июня на северо-востоке страны, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Вертолет Ми-17 ВВС Индии сегодня обнаружил обломки пропавшего самолета Ан-32 в 16 километрах от населенного пункта Липо и к северо-востоку от Тато на высоте порядка 3650 метров", - заявил представитель ВВС. О судьбе находившихся на борту людей не сообщается.

Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии, на борту которого находились 13 человек, 3 июня пропал в северо-восточном штате Ассам. Борт направлялся на армейский аэродром в соседнем штате Аруначал-Прадеш, однако спустя примерно полчаса после вылета перестал выходить на связь с диспетчерами.
В последующие дни к поискам пропавшего самолета были привлечены военная авиация, спутники и наземные поисковые команды. Операцию осложняли дожди и гористая местность, поросшая высокими деревьями и густым кустарником.

Как отмечают индийские СМИ, крушение самолетов в этих районах страны не является редкостью из-за сложных погодных условий и гор.

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