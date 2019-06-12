В Египте четырнадцать человек погибли в ДТП

12 июня 2019 17:55 (UTC+04:00)

Четырнадцать человек погибли и восемь пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в пригороде Каира, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Инцидент произошел на кольцевой дороге в районе города-спутника Каира – Хельвана. Согласно информации электронной газеты, большое число жертв вызвано столкновением двух микроавтобусов, перевозящих пассажиров, и грузовика.

Египет печально известен плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в ДТП в Египте ежегодно гибнут около 12 тысяч человек.

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